Сегодня адвокат Александра Лапшина встретился со своим подзащитным.

Об этом АПА сообщил адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, в ближайшее время близкие А.Лапшина встретятся с ним: «Лапшин спрашивает, когда завершится следствие и дело будет направлено в суд. У него нет жалоб. Или во время праздников, или после них его мать и другие близкие смогут с ним встретиться».

Э.Чернин сказал, что доказательства будут представлены по завершении следствия. Он отметил, что время завершения следствия пока неизвестно.