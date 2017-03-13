Основываясь на результатах проведенного специалистами Национального департамента мониторинга министерства экологии и природных ресурсов двухдневного мониторинга, установлено, что содержание пыли в атмосфере Баку и Абшеронского полуострова превышает санитарную норму.

Руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова сообщила АПА, что причиной стало попадание пыли в верхние слои атмосферы в результате наблюдающихся в аравийских пустынях пыльных бурь.

«Южные и юго-западные воздушные потоки принесли эту пыль в Азербайджан.

Сообщаем, что в результате неблагоприятных погодных условий 14 марта 2017 года количество пыли в атмосфере еще больше увеличится и предполагается, что уже 15 марта процесс пойдет на убыль», — подчеркнула она.