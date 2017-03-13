Сотрудники полиции задержали в бакинском метро двух карманников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ARB TV, сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого жителя Сумгайыта, 38-летнего Назима Тагиева, который на станции метро «Низами» украл мобильный телефон у жители Агсуинского района Джамо Ганиева.

В результате совместных оперативных мероприятий сотрудников Главного управления полиции Баку и Управления полиции Сумгайыта по подозрению в причастности к данному факту был задержан также житель Сумгайыта, 35-летний Руфат Бахшиев.

По факту продолжается расследование.