Официальный курс маната по отношению к доллару на 14 марта установлен на уровне 1,7437 маната, сообщает ЦБА.
По отношению к 13 марту курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 14 марта установлен на уровне 1,7437 маната, сообщает ЦБА.
По отношению к 13 марту курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/03/13 17:36
Раздел: Азербайджан
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