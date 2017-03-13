ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) увеличивает число рейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

С 28 марта число авиарейсов по данному маршруту будет доведено до 8 раз в неделю, а со 2 мая – до 10.

Авиарейсы будут выполняться самолетами марки Airbus A319.

Помощник президента AZAL Паша Кесамански сообщил АПА, что с 26 марта рейсы будут выполняться по летнему графику, 8 раз в неделю. Количество рейсов со 2 мая будет доведено до 9 раз в неделю, а с 4 марта – до 10.