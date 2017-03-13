Лидер фракции «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что в Украине введено внешнее управление.

«В Украине введено внешнее управление. Внешнее управление совершается через марионеточную власть в Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте», — цитирует РИА Новости Тимошенко.

Она не уточнила, о чьем внешнем управлении идет речь.

По мнению Тимошенко, то, что происходит в Украине, ведёт её «к полной экономической колонизации».

Она отметила, что необходимо срочно приступить к «демонтажу действующей власти», в частности, начать с увольнения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и премьера Владимира Гройсмана.

Также Тимошенко заявила, что новая власть США настроена поддерживать Украину сильнее, чем раньше.