В Саратове завершена экстрадиционная проверка в отношении 25-летнего жителя Азербайджана. Как сообщает saratovnews.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, мужчина у себя на родине подозревается в изнасиловании несовершеннолетней двоюродной сестры. Данное преступление было совершено в апреле 2012 года в Евлахском районе Азербайджанской Республики. Девочке на тот момент не исполнилось 14 лет.

Как выяснилось в ходе проверки, азербайджанец не получал российского гражданства. Органами ФСИН России он был отправлен из Саратова в СИЗО республики Дагестан. Оттуда подозреваемого передадут представителям правоохранительных органов Азербайджана.