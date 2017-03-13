ОАО «Азеришыг» работает в усиленном режиме во фронтовой зоне даже в экстремальных ситуациях.

Как сообщили Тренд в ОАО «Азеришыг», в селе Тапгарагоюнлу, расположенном на линии соприкосновения с противником, заменены изоляторы и линии, поврежденные во время апрельских боев в прошлом году, отремонтированы трансформаторы.

Также в Физулинском районе были осуществлены текущие и профилактические мероприятия на 10 подстанциях, построено 18 трансформаторных пунктов.

В селе Афетли Агдамского района, близко расположенном к фронтовой зоне, построена новая современная подстанция, вдоль фронта и в других селах построены 32 трансформаторных пункта современного типа.

Кроме того, восстановлены воздушные линии сел Демирчилер и Исмаилбейли Тертерского района, близко расположенные к линии соприкосновения с противником и выведенные из строя в результате артобстрела во время прошлогодних апрельских боев. Несмотря на сложные условия, здесь также были заменены 49 изоляторов.

Наряду с этим в освобожденном от армянской оккупации селе Чайлы Тертерского района были проведены новые воздушные линии, построен новый трансформаторный пункт. В результате в селе Чайлы, которое было обесточено на протяжении 22 лет, появился свет.

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией освобожденных во время апрельских боев земель и близлежащих территорий Джабраильского района, а также военных объектов планируется строительство подстанции в Джоджуг Марджанлы.

Также началось проведение воздушных линий на высоту Лялятепе в Джабраильском районе, освобожденную в ходе апрельских боев в 2016 году.

Проведены новые воздушные линии между приграничными селами Газахского района Джафарли и Юхары Салахлы и на военный пост, расположенный на вершине горы Авей.

В селах, расположенных на линии соприкосновения, планируется замена трансформаторов новыми трансформаторными пунктами.

В граничащем с Арменией селе Мунджуглу Товузского района восстановлены и сданы в эксплуатацию новые воздушные линии, поврежденные в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил. В селе Алибейли, граничащем с Шамсаддинским районом Армении, восстановлены воздушные линии. В данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы воздушных линий и в трансформаторных пунктах сел, граничащих с Арменией, строятся новые современные трансформаторные пункты.