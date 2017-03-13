Создатели сериала «Игра престолов» подтвердили финальный сезон из шести эпизодов, сообщает Gazeta со ссылкой на CNN. Об этом Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заявили на фестивале South by Southwest в Техасе.

Ранее стало известно, что седьмой и восьмой сезоны будут значительно короче по сравнению с предыдущими. Теперь, по словам Бениоффа, у них есть 140-страничный план того, что в итоге превратится в шесть серий финального сезона.

К настоящему времени завершились съемки седьмого сезона, его премьера состоится 16 июля. Зрителям покажут семь эпизодов вместо обычных десяти.

Некоторое время назад актер Кит Харингтон пообещал, что новый сезон сериала «Игра престолов» будет грандиознее предыдущих.