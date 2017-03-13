Несмотря на статьи, инкриминируемые известному российско-израильскому блогеру Александру Лапшину, следствие пока не предъявило никакого обоснования к ним.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, Лапшин пока не знает, в чем конкретно он обвиняется. «У нас на руках нет материалов, чтобы возразить чему-то. И кажется, следствие продлится месяц – два, как минимум», — сказал Чернин. Последний раз адвокат встречался с Лапшиным в минувший четверг и, как он отметил, подзащитный ни на что не жаловался.

Что касается ходатайств, то одно из них, по словам адвоката, могло бы быть связано с изменением меры пресечения в отношении обвиняемого. Лапшин не представляет угрозы обществу и мог бы быть освобожден из заключения на время проведения расследования. Но с другой стороны, где бы он оставался в Баку, ведь здесь у него нет дома и родных, которым можно было поручить его и поместить под охрану.

К тому же смущает один момент. Армения, которая пристально следит за процессом привлечения к уголовной ответственности Лапшина, использует в своих интересах и против Азербайджана любую возможную провокацию в отношении блогера. «А мы этого исключать не можем. Поэтому есть некоторые нюансы, которые требуют осторожности», — сказал адвокат.