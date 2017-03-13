Вслед за визитом в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ ситуация в Карабахе снова обострилась. В результате вражеского обстрела в Карабахе 11 марта военнослужащий ВС Азербайджана стал шехидом.

Вооруженные силы Азербайджана не оставили без ответа это действие врага и нанесли сокрушительный удар. В информации Минобороны от 12 марта говорится, что в результате артиллерийского удара по опорному пункту вооруженных сил Армении, потери противника в живой силе составили до 5-ти военнослужащих.

В последние дни ВС Армении особо активизировались в Тертерском направлении, в связи с чем возникает вопрос, почему именно Тертер? Потому что в апреле прошлого года ВС Армении атаковали в основном по двум направлениям, одним из которых была Тертерская зона, где им задали жару, и к тому же высоты в направление села Талыш перешли под контроль нашей армии.

Напомним, что в ходе первой карабахской войны армяне рассматривали в качестве перспективных Геранбойское и Тертерское направления. По словам бывший бойцов, в январе 1994 года около 45-50% военной силы и техники армян, а также около 10 тысяч человек личного состава были сконцентрированы в этом направлении фронта. Армяне также не забудут Мубариза Ибрагимова, который 19 июля 2010 года в боях за село Чайлы отразил атаку армян, в ходе которой были уничтожены армянские военнослужащие.

Военный эксперт Азад Исазаде, рассказывая о стратегическом значении Тертерского региона для Азербайджана, совершил краткий экскурс в историю:

«В 1918 и в 1992 годах, когда армия Азербайджана переходила в наступление для освобождения Карабаха от армянских оккупантов, то она входила в Карабах через Тертер-Агдеринскую зону. Это самое выгодное направление для освобождения территорий. Безусловно, оно выгодно и со стратегической точки зрения. В первую очередь, если мы возьмем высоты в направлении севера Карабаха, то останутся высоты, с которых контролируется Ханкенди. Значит, в настоящее время перед азербайджанской армией осталось два эшелона, после очередного эшелона открывается путь в Ханкенди».

Судя по словам военного эксперта, армяне неспроста боятся Тертеского направления. С одной стороны враг хочет «обезвредить» это направление, захватить высоты и претендовать на другие наши территории, диктовать условия переговоров, но с другой стороны боится молниеносного удара азербайджанской армии.

А.Исазаде не сомневается, что в течение 1-2 месяцев периодические бои снова перейдут в горячую фазу:

«Безусловно, бои охватят всю линию фронта. В оживлении в марте-апреле играет роль и климат, снег тает, обе стороны хотят перенести свои позиции на высоты. В тоже время, парламентские выборы в Армении, которые пройдут в апреле, тоже повлияют на ситуацию на линии фронта. Если вы помните, то когда в Ереване начались протесты против президентских выборов, то военные силы в Карабахе перешли в наступление по всей линии фронта. В любом случае, Азербайджан может использовать эту возможность и нанести сокрушительный удар по врагу. Совершая против нас диверсии, армяне на самом деле создают возможность. С этой точки зрения армия Азербайджана может в любой момент перейти в наступление для освобождения своих земель».

Распространилась информация, что жителей находящегося под оккупацией Армении села Талыш принуждают возвращаться в село. Как сообщают армянские СМИ, в 2016 году после апрельских боев жители села покинули его. Так как отвоеванные азербайджанской армией стратегические высоты позволяют держать под контролем это село, жители не хотят возвращаться туда. Как сообщил представитель «исполнительной власти» села Вилен Петросян, 80% засеянных земель села Талыш просматриваются армией Азербайджана. Фред Апресян сказал, что не хочет возвращаться в Талыш. Как видно, руководство Армении хочет заработать дополнительные очки, превратив гражданское население в мишень азербайджанских солдат, а также подвергнуть обстрелу наши позиции, прячась за население. Ереван даже подал в Европейский суд на Азербайджан в связи с умершими в ходе апрельских событий 3 армянами. Возвращая армянское население в село Талыш, Армения хочет «ответить» на возвращение азербайджанцев в село Джорджуг Марджанлы.

Возникновение напряженности сразу после визита сопредседателей вызывает вопросы. С другой стороны, вызывает сожаление тот факт, что пока сопредседатели МГ ОБСЕ находились в Азербайджане, они не осудили Армению за совершенные 24-25 февраля и после этого диверсии. Ереван бессовестно обвиняет Азербайджан в «нарушении режима прекращения огня». Сопредседатели даже не стали упрекать главу МИД Армении Эдварда Налбандяна за незаконное посещение Ханкенди.

Официальный Баку прекрасно знает, что нет никакого смысла в проведении переговоров с главой МИД Армении, который встретился с лидером сепаратистов Бако Саакяном и получил от него орден, сказав, что «доконца 2017 года одна из стран признает независимость Нагорного Карабаха». Однако сопредседатели МГ ОБСЕ, несмотря на все это, собираются совершить визит в Ереван.

Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано в интервью «Голосу Америки» высказал интересные мысли:

«Однозначно, президент Трамп хотел бы наладить отношения с Россией. Уверен, что Нагорный Карабах может дать эту возможность, позволив России и США совместной эффективной работой довести этот конфликт до мирного урегулирования».

Керри Кавано признал, что настроен не столь оптимистично насчет того, что в Карабахе не начнется новая война. На его взгляд, пока отсутствует реальный мирный процесс, угроза войны в Карабахе сохранится.

Кавано полагает, что необходимо поддержать инициативу армянской стороны по размещению специального оборудования вдоль линии фронта для определения того, кто нарушает режим прекращения огня:

«Раньше я был против этого, но сейчас, когда нарушений режима перемирия, выстрелов становится все больше, когда стороны постоянно обвиняют друг друга, думаю, подобные устройства стали бы ценными», — подчеркнул Керри Кавано (Virtualaz.org).

Инициативу размещения на линии соприкосновения войск специальных устройств, которые позволят осуществлять наблюдение и предупреждение инцидентов, подняли организации армянской диаспоры в США. Госдеп, поддержав эту инициативу, пытался навязать ее Азербайджану. Однако официальный Баку отверг ее, потому что это означало бы подписаться под аннексией земель. Как видно, США не выдвигают требований освободить оккупированные земли, наоборот, стараются ввести «новшества», которые продлят оккупацию, а может и сделают ее постоянной. Все это делает неизбежным возникновения риска развязывания войны.

Minval.az