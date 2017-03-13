Недопуск турецких министров в Нидерланды разочаровывает, сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

По его словам, это и неуважение международного права, и грубое нарушение требований Венской конвенции.

«Безусловно, так неуважительно относиться к двум министрам Турции нехорошо. Проживающие в Голландии турки, имеющие двойное гражданство, имеют право голосовать и будут участвовать в референдуме. Они имеют право быть информированными об изменениях, вносимых в Конституцию страны. Турецкие министры отправились в Нидерланды для того, что проинформировать их об этих изменениях. У них не было другой цели», — цитирует Аскерова агентство Тренд.

Кроме того, сказал первый вице-спикер, грубое обращение с дипломатами турецкого консульства в Роттердаме означает нарушение Венской конвенции. «В таком случае возникает вопрос: как же относится к правам человека Европа, которая постоянно твердит о них?! Решительно осуждаю такое отношение и такой подход и считаю, что этот вопрос очень скоро будет прояснен», — сказал Аскеров.