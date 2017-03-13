Ученые из Итальянского института технологий разработали имплант сетчатки глаза, с помощью которого им уже удалось вернуть зрение крысам.

Как передает Газета.ру, изобретатели планируют перейти к испытаниям на людях уже в этом году. Имплант, который преобразует свет в электрические сигналы, стимулирующие нейроны сетчатки, даст надежду миллионам людей, страдающих от дегенерации сетчатки, включая пигментный ретинит, при котором нарушается работа фоторецепторов, что приводит к слепоте. Имплант состоит из тонкого слоя электропроводящего полимера, расположенного на основанном на шелке субстрате и внешнего покрытия из полупроводящего полимера. О результатах работы ученые рассказали в журнале Nature Materials.

Чтобы проверить новинку, ученые имплантировали искусственную сетчатку крысам из специально выведенной линии с дегенерацией сетчатки. Спустя 30 дней после операции исследователи протестировали их восприимчивость к свету по сравнению со здоровыми крысами и крысами той же генетической линии, не получивших лечения. При яркости света в один люкс – чуть ярче, чем при полнолунии – у крыс с искусственной сетчаткой не было выявлено значимых отличий от больных. А вот при 4-5 лк – примерно как во время сумерек – зрачки крыс с имплантом реагировали почти так же, как зрачки здоровых мышей.

Имплант эффективно работал и спустя 10 месяцев после операции, хотя у всех трех групп крыс зрение несколько ухудшилось из-за возрастных изменений. «Мы надеемся воспроизвести на людях такие же прекрасные результаты, какие получили при эксперименте с животными, — делится одна из исследователей, офтальмолог Грация Пертиле. – мы планируем первые тесты на людях во второй половине этого года, а к 2018 получим предварительные результаты. Использование этого импланта может стать поворотной точкой в лечении тяжелых заболеваний сетчатки».