«Если мужчина сидит в соцсети и комментирует с женской фотографией и именем, тогда что это за мужик?».

Об этом заявил Ölkə.Az депутат Сиявуш Новрузов, в ответ тем лицам, которые выступают против его предложения в связи с соцсетями.

Новрузов отметил, что всем известно, кто занимается такими делами:

«Те, кто выступает против моего предложения, сами занимаются такими грязными делами. Пусть этого закона боятся те, кто под чужими именами пишут оскорбления и ведут грязную пропаганду против Азербайджана, получая деньги у армян».

Сиявуш Новрузов отметил, что в соцсетях имеется противоречащая национальным и государственным интересам Азербайджана информация со ссылкой на армянские источники. Для предотвращения подобного необходимо создать механизм контроля за интернетом. А то некоторые уезжают за границу и оттуда начинают писать ложь, но на них не могут подать в суд. Пусть эти люди не думают, что под анонимными именами они могут оскорблять кого хотят. Против этого должны быть предприняты законодательные меры.

Если человек не пишет ничего противозаконного, не допускает преступлений и не нарушает закон, то пусть указывает точные имя и адрес».