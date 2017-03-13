В Сенате Франции планируется провести встречу представителей парламента Азербайджана с армянскими депутатами.

Как сообщает АПА, об этом заявил на пресс-конференции в Милли Меджлисе, находящийся с официальным визитом в Баку председатель группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Андре Рейшар.

Он отметил, что состоялась встреча с председателем Сената в связи с этим вопросом и был получен положительный отзыв: «Можно предпринять определенные позитивные шаги в этом направлении. Дата встречи пока неизвестна. Потому что это пока лишь инициатива. Однако на встрече с председателем Сената мы получили предварительное согласие. После утверждения этого решения президентом можно будет сообщить точную дату встречи. Встреча членов парламентов была на повестке дня при прежнем председателе парламента, однако тогда встреча не состоялась. Наше главное ожидание — это достичь продвижения в решении этого замороженного конфликта. Конфликт оказывает очень отрицательное влияние на стабильность, становится причиной напряженности в регионе».