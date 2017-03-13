В результате поисково-спасательных операций в каспийском море было обнаружено тело неизвестного мужчины, говорится в релизе Штаба по спасательно-поисковым работам.

Выясняется, является ли он одним из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения эстакады.

После установления личности мужчины общественности будет дана подробная информация.

В результате произошедшей 5 декабря 2016 года аварии на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» без вести пропали 10 человек. Авария произошла из-за сильного ветра, скорость которого достигала 41 метра в секунду. В результате порывов ветра в море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров. Вместе с частью эстакады в море унесло прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. Без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек, находившихся в будке.