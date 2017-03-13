Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО, сообщили ТАСС в постоянном представительстве республики при парижской штаб-квартире всемирной организации. Выборы пройдут осенью этого года.

По словам посла Анара Каримова, возглавляющего азербайджанскую миссию в ЮНЕСКО, Исполнительному совету переданы биография и дискурс кандидата. В своем меморандуме кандидат Азербайджана изложил свое видение основных задач мирового сообщества в сферах ответственности организации на предстоящее четырехлетие.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.

Как cообщает ТАСС, не позднее 1 апреля Исполнительный совет ЮНЕСКО уведомит участников организации обо всех представленных кандидатурах. На 202-й сессии ИС непосредственно перед 39-й генеральной конференцией осенью этого года Совет рассмотрит предложения и выберет на основе тайного голосования кандидата, которого будет затем рекомендовать генеральной конференции.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО объединяет более 200 государств. В системе Объединенных Наций ей принадлежит роль главного хранителя мирового культурного наследия.