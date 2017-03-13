Певицу Юлию Самойлову могут не пустить на Украину для участия в конкурсе Евровидение, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава МВД Украины Антона Геращенко.

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу», — сказал Геращенко.

По его словам, Украина будет только рада выступлению представителя России, если это «человек искусства».

Однако, если Самойлова «будет делать политические заявления», ей могут запретить въезд на Украину, заявил Геращенко.

Юлия Самойлова представит Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Ее композиция называется «Flame Is Burning».