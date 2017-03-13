«В прессе бывает много критики в адрес Артура Расизаде и Кабинета министров. Некоторые структуры моментально реагируют на эту критику и даже настаивают, чтобы эти статьи удалили с сайтов. Однако Кабмин такого не делает. Потому что Артур муаллим спокойно относится к критике».

Об этом в интервью Репорт заявил глава пресс-службы Кабмина, заслуженный журналист, доктор философских наук, писатель-публицист Акиф Али.

Он отметил, что в прессе Артура Расизаде больше критикуют за возраст, а не за работу.

«Газеты пишут, мол Артур муаллиму уже столько-то лет, ему уже пора уйти в отставку, скоро его уволят и т.д. Это пишут уже лет 20. Естественно, когда-то Артур Расизаде покинет эту должность, и тогда эти газеты напишут, мол, видите, мы же говорили, что его уволят.

Артур муаллим, обладает высоким интеллектом, здоровым сознанием. Необходимо оценивать его работу, а не возраст. Если кто-то заметит ошибку в его работе, решениях и указаниях, то он может отметить это, Артур муаллим нормально отнесется к этому.

Как отметил Акиф Али, у Артура Расизаде нет проблем со здоровьем, и он занимается спортом:

«Любой журналист, который интересуется состоянием здоровья премьер-министра, может прийти к Кабинету министров в 08.30, в это время подъезжает кортеж Артура Расизаде, и до 19:00 премьер-министр находится на своем рабочем месте.

Премьер-министр никогда до конца не использует свой отпуск. Раз в год он использует две недели от своего отпуска, уезжает в тихое место, отдыхает там, после чего снова возвращается к работе. Никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет. Кроме того, Артур Расизаде постоянно занимается спортом”, — отметил Акиф Али.

«Некоторые говорят, что Артур Расизаде не знает азербайджанского языка. Но это не так, он знает его превосходно. Что касается определенного акцента, то он присутствует у многих людей, которые получили образование в советское время», — сказал Акиф Али.

Кроме того Акиф Али прокомментировал вопрос, почему Артур Расизаде никогда не делает заявлений и не дает интервью, как другие министры:

«Частота появления в эфире не говорит о качестве работы госслужащего. У Артура Расизаде очень плотный график, у него нет времени давать интервью».