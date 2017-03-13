Президент Армении Серж Саргсян посетит 14-15 марта Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

«Четырнадцатого и пятнадцатого марта 2017 года по приглашению В.В.Путина Россию с визитом посетит Президент Республики Армения Серж Саргсян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта 2017 года, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Добавляется, что также «предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего – по нагорно-карабахскому урегулированию».