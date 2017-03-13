В Южном военном округе объявили внезапную проверку боеготовности войск, привлечены около 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц техники, передает пресс-служба ЮВО.

«Командующий войсками ЮВО дал старт внезапной проверке боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в республиках Армения и Абхазия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель — проверить, насколько подразделения готовы выполнять задачи по предназначению, а также оценить уровень боевой выучки. Во внезапной проверке задействованы более 20 штабов и других органов военного управления.

На полигонах округа будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки.