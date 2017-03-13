Турция направила Нидерландам две ноты протеста.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции пояснили, что протесты выражены в связи с ограничениями в отношении турецких министров, а также плохим обращением с членами турецкой общины, воспользовавшихся своим правом на свободу собраний, сообщает Анадолу.

В одной из нот, направленных Нидерландам, подчеркивается, что Турция оставляет за собой право требовать компенсацию. МИД Турции призывает всесторонне расследовать нарушения в отношении турецких министров и граждан страны, а также принять меры судебного, административного и уголовного характера, после чего проинформировать внешнеполитическое ведомство о результатах.

В одной из нот, направленных Нидерландам, официальная Анкара решительно осудила действия в отношении турецких министров. Подчеркивается, что указанные действия были далеки от дипломатического этикета и общепринятых международных норм. «Турция ожидает от властей Нидерландов официальных извинений в письменном виде», — говорится в документе.