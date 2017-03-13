14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидает туман, утром — изморось. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 80-90%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в некоторых южных и западных районах возможны дожди. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.