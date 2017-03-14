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Наступил Торпаг чершенбеси

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В Азербайджане сегодня торжественно отмечают последний из вторников перед Новруз Байрамы — Торпаг чершенбеси.

Торпаг чершенбеси знаменует собой начало весенне-полевых работ.

Илахыр чершенбе посвящен земле. Торпаг чершенбеси — символ пробуждающейся земли. Его наступление приходится на то время, когда первый календарный месяц весны, март, уже набирает обороты. До Новруз Байрамы остаются считанные дни.

Еще в самой глубокой древности человек отождествлял землю с образом женщины и считал ее одной из первопричин сотворения мира. Наверное, отсюда и возникли выражения «мать-земля», «родина-мать».

Земля становится кормилицей всего живого мира, и на ней находят себе место все творения Всевышнего, в том числе и человек. Человек всем своим существованием обязан земле и всему тому, что Всевышний создал на ней. Она кормит человека, и пробуждение ее после морозной зимы означает пробуждение и возрождение всего живого. Отмечая Торпаг чершенбеси, наши предки отдавали дань матери-земле, ее богатствам. А символом будущего плодородия было «семени», который, кстати, начинают выращивать накануне Торпаг чершенбеси. Процедура приготовления «семени» представляет собой целый ритуал. Аромат «семени» является предвестником весны.

Еще в этот день можно проводить гулаг фалы. По народному поверью, вечером загадываешь желание и подслушиваешь у чьих-то дверей или окон, что скажут хозяева этого дома. Если говорят хорошие слова, значит и желание исполнится. Поэтому говорят, что в этот день надо говорить много хороших и приятных слов, поскольку их могут услышать и те гости, о которых вы даже не знаете, но это будет очень важно для них.

Дата: 2017/03/14 0:01

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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