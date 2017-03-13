Сотрудники милиции Кыргызстана задержали и вывезли за пределы страны гражданина России Григория Михайлова, шеф-редактора российского информационного агентства «Регнум» в Бишкеке. Одновременно с этим журналист был лишён права обратного въезда.

С чем связана депортация — власти Кыргызстана не объяснили. Посольство России в Кыргызстане заявило, что выясняет все обстоятельства, связанные с высылкой Михайлова.

«Мы в курсе данной ситуации, я разговаривала по телефону с ним (Михайловым) в пятницу вечером», — отметила пресс-секретарь посольства Дарья Пахомова. По ее словам, в течение дня представители посольства намерены обратиться в МИД Кыргызстана «за разъяснениями».

Киргизская служба Радио Свобода связалась с женой Михайлова, гражданкой Кыргызстана Евгенией Ким. Она подтвердила, что сотрудники милиции вывезли журналиста в соседний Казахстан. С чем может быть связана депортация — она не сообщила.