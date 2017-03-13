В 2016 году в экономику Грузии, в целом, вложено 1,6 миллиарда долларов иностранной инвестиции, что по сравнению с 2015 годом на 22 процента больше.

35 процентов или 578 миллионов долларов иностранных инвестиций, вложенных в экономику Грузии, пришлось на долю Азербайджана. С этим показателем Азербайджан вышел на первое место среди зарубежных инвесторов Грузии, пишет АзерТадж.

На втором месте в списке находится Турция (272 миллиона долларов), а на третьем – Великобритания (121 миллион долларов).

Как сообщили в Национальной службе статистики Грузии, в минувшем году 645 миллионов долларов иностранных инвестиций было вложено в сферу транспорта и связи, 203 миллиона долларов – в энергетику, 163 миллиона долларов – в строительство. Остальная часть направлена на промышленность, недвижимость, отели и рестораны, здравоохранение, образование и др.