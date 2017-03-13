В Швеции на две недели взят под стражу россиянин Евгений Павлов, сотрудник компании Bombardier. Его и других менеджеров фирмы подозревают в коррупции при заключении сделок в Азербайджане, пишет DW.

Как сообщило агентство AP , шведская телекомпания SVT, агентство TT, канадское Radio Canada и журналистский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели совместное расследование о сделках Bombardier в Азербайджане.

Речь идет о поставках железнодорожной сигнализации на 46 станций. Судя по документам, оборудование отправляется напрямую в Азербайджан, а деньги за него проходят через некую лондонскую фирму.

В итоге сделка по продаже сигнализации оформляется двумя контрактами. По первому контракту оборудование продается за 126 миллионов крон лондонской компании Multiserv Overseas, у которой нет ни офиса, ни телефона, ни сотрудников.

Затем Multiserv Overseas перепродает это же оборудование Азербайджану за 104 млн. долларов. Таким образом, конечная стоимость железнодорожной сигнализации по пути из Швеции в Азербайджан выросла в 5,5 раз.

В Bombardier утверждают, что лондонская фирма занимается не просто перепродажей, а предоставляет также ряд других услуг.

По версии шведской прокуратуры, азербайджанские чиновники получили откаты от Bombardier за согласование сделки на поставку железнодорожной сигнализации. Правоохранительные органы обращают внимание на то, что в 2013 году в тендере на эту сделку участвовали и другие компании, которые предлагали более низкие цены, однако контракт был подписан с Bombardier.

В модернизации участка железной дороги в Азербайджане участвовала также российская «дочка» Bombardier Transportation (36% которой принадлежит российскому госконцерну РЖД). Эта компания осуществляла непосредственные работы по обновлению систем автоматизации, используя оборудование того самого шведского подразделения Bombardier, которое фигурирует в расследовании шведской прокуратуры.