Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением национальной экономики и составил список из 124 объектов, которые могли бы быть интересны РФ. Предполагается, что российским бизнесменам, которые захотят участвовать в проектах, будет оказана поддержка на уровне президента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в РФ Мохаммада Касема.

В числе объектов, нуждающихся в модернизации или восстановлении — тоннель Саланг, электростанция в городе Пули-Хумри, хлебокомбинат в Кабуле и многое другое.

В начале марта посол Афганистана в России Абдул Кочай уже встречался с замминистра энергетики РФ и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным. По словам чиновника, сейчас к сотрудничеству с Кабулом готовы порядка тридцати российских компаний.

Как отмечает спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, Россия за последние годы неоднократно предлагала западным странам, чьи контингенты были размещены в Афганистане в рамках миссии ISAF, совместные инвестиционные проекты, поскольку восстанавливать разрушенную десятилетиями войн страну в одиночку не под силу никому.

Между тем в 2012-2014 годах основная часть международного контингента была выведена из Афганистана. Там остались несколько тысяч американских военных и специалистов, однако новый президент США Дональд Трамп не выказывает особого интереса к восстановлению афганской инфраструктуры и предприятий. В этих условиях Кабул вынужден все активнее искать новых партнеров.