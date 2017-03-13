SOCAR в прошлом месяце купила семь нефтяных танкеров.

Как передает Reuters, компания намерена расширить свои транспортные возможности в Средиземном и Каспийском морях.

Генеральный директор SOCAR Trading SA Арзу Азимов сказал, что приобретение танкеров является частью стратегии по рыночной доле компании. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом месяце, SOCAR купила 2 танкера Suetsmaks вместимостью 120 тысяч тонн и 5 танкеров Aframaks вместимостью 80 тысяч тонн.

По словам А. Азимова, компания приобрела 7 судов в Турции. Он не раскрыл стоимость сделки.