Премьер-министр Турции Бинали Йылдрым раскритиковал сорвавших флаг Нидерландов с крыши генерального консульства страны в Стамбуле.

Как передает Тренд, турецкий премьер в интервью газете Haberturk назвал подобные действия провокацией.

«Нужно впредь избегать подобных случаев», — сказал Йылдырым.

Отметим, что в воскресенье участники акции протеста у генконсульства Нидерландов в Стамбуле сорвали с крыши дипмиссии флаг этой страны и заменили его турецким.

Таким образом участники акции выразили свое возмущение неприемлемыми действиями голландских властей, запретившими посадку самолета с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту и выславшими турецкого министра по делам семьи и социальной политике Фатму Бетуль Саян Кайя в Германию.

Через полчаса полиция вернула флаг Нидерландов на прежнее место.