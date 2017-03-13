США планируют перебросить в Южную Корею боевой беспилотный летательный аппарат Grey Eagle для нанесения в случае войны ударов по командным пунктам и высшему руководству КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, боевой дрон будет вооружен четырьмя ракетами класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и четырьмя управляемыми авиабомбами GBU-44/B Viper Strike. Главным образом, эти вооружения предназначены для ударов по военным объектам противника к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей надвое Корейский полуостров.

Беспилотник Grey Eagle также оснащен системой автоматического взлета и посадки, которая позволит ему совершать полеты без помощи оператора. Он развивает скорость до 280 километров в час и может оставаться в воздухе до 30 часов.

Как сообщает Рёнхап, США уже начали размещение в районе военной базы Кунсан (в 274 километрах к югу от Сеула) авиационного соединения, которое будет использовать беспилотник Grey Eagle. Сроки переброски дрона пока обсуждаются.

Южная Корея и США начинают в понедельник совместные военные учения Key Resolve на фоне роста противостояния с КНДР. По данным агентства Ренхап, учения с использованием систем компьютерного моделирования военных действий пройдут до 24 марта.