Азербайджанские таэквондисты завоевали 10 медалей разных достоинств на международном турнире “Dutch Open”, проходившем в голландском Эйндховене.

Как передает apasport.az, в заключительный день турнира Ханоглан Керимов (весовая категория 45 кг) стал победителем соревнований среди молодежи, а Гасым Мамедов (54 кг), Магомед Мамедов (63 кг) и Радик Исаев (+87 кг) среди взрослых.

Между тем, Дарья Шкурко (62 кг) в женских соревнованиях уступив в финале, остановилась в шаге от золотой медали.

В первых день соревнований Рамин Азизов (87 кг) и Фарида Азизова (67 кг) завоевали золото, Айхан Тагизаде (68 кг) бронзовую медаль среди взрослых; Аяз Ганбарли (51 кг) — серебро и Джавад Агаев — бронзу (63) среди молодежи.

Всего сборная Азербайджана завоевала на “Dutch Open” 6 золотых, по 2 серебряных и бронзовых наград.