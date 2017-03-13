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Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.