В Киев на «Евровидение» от России отправится певица Юлия Самойлова — девушка, которая передвигается в инвалидном кресле. 26-летняя артистка была выбрана Первым каналом для участия в главном музыкальном конкурсе Европы.

Юлия Самойлова получила известность, впервые появившись на российском телевидении в третьем сезоне вокального шоу «Фактор А» — в 2013 году девушка поразила судей пронзительной песней и тем, что спела на шоу в инвалидном кресле. Юлия с детства и имеет «I» группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет ей был поставлен диагноз «Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана». Сама певица рассказывает, что стала инвалидом после сделанной в детстве прививки от полиомиелита. На «Факторе А» Самойлова заняла второе место, а впоследствии стала участницей церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Источник: Лайф