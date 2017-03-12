Голливудский актёр, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не планирует участвовать в выборах в сенат Соединённых Штатов. Об этом, как пишет «Лайф», он заявил на свей странице в «Фейсбуке». Таким образом он опроверг заявление собственного официального представителя, допустившего продолжение политической карьеры Терминатора.

— Прямо сейчас моя миссия состоит в том, чтобы принести здравомыслие в Вашингтон с помощью реформы избирательных округов, — отметил Шварценеггер.

Он выразил мнение, что решение политиков пересмотреть границы избирательных округов «сломало политическую систему» США и цель бывшего губернатора — её восстановить.