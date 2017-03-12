Доктор философских наук, лингвист, живущая сейчас в Ереване, Нарине Дерменджян подписав «Платформу мира для Армении и Азербайджана», выступила за решение карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. Об этом журналистам сообщили в Секретариате Платформы.

«Я призываю стороны армяно-азербайджанского карабахского конфликта прекратить всякие военные действия, сесть за стол переговоров и решить длящийся более 25 лет конфликт. Настало время для мира. Этот конфликт принес беду в обе страны. Выражая уважение и поддержку суверенитету, территориальной целостности, а также признанным на международном уровне границам Республики Армения и Республики Азербайджан, хочу подчеркнуть важность решения этого конфликта в рамках международного права, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН. Также важна деятельность Минской группы ОБСЕ, направленная на мирное решение конфликта», — приводит текст сообщения ученого eurasiadiary.com.

Дерменджян подчеркнула, что до конфликта два народа жили в гармонии, основанной на общих традициях, сложившихся в результате многовекового мирного сосуществования. «Мы, народы Азербайджана и Армении, должны прекратить конфликт ради обеспечения мира и процветания наших будущих поколений. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования двух народов и надеюсь на скорейшее мирное решение конфликта, который длится больше 25 лет», — отмечает в заявлении доктор философских наук Нарине Дерменджян.