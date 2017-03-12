Исторической теме принадлежит особое место в художественной лите­ратуре. С уверенностью можно утверждать, что человек, не знающий соб­ственной истории, не может создавать великие творения искусства и науки. История при этом воспринимается любым из нас как опыт – опыт человечества, опыт конкретного народа или конкретной личности. Не случайно народы, сохранившие и донёсшие до нас свою древнюю историю в хрониках, летописях и мифах, имеют больше притязаний на свою самобытность. Сегодня никто не отрицает роль эпосов Гомера в становлении литературы Средневековья, значение римских и византийских хроник, китайских, персидских рукописей и русских летописей, общетюркских литературных памятников в сохранении и восста­новлении исторической памяти различных народов мира. По сравнению с историческими доку­ментами литературные произведения находились в более выгодном положении. Исторические документы, которые строго охранялись и к которым не каждый имел доступа, порой в угоду новых хозяев, династий, идеологий и политических систем уничтожались, а литературные произведения, распространившись, размножались в новых списках. Когда летописцам для написания или переписывания истории предоставлялась возможность приобщения к доку­ментам (как это было в случае с первым официальным русским истори­ографом Николаем Карамзиным, автором «Истории Государства Россий­ского»), – это имело определённые последствия. К сожалению, уничтоженные документы, переписанные истории, порой не позволяли историографам восстановить объективную историческую картину. А когда авторы пытались восстановить и воссоздать уничтоженное по следам других документов или на основе пред­положений, то это не всегда и не всеми воспринималось всерьёз. Мы имеем в виду новую хронологию и трактовку истории Древнего Рима и Древней Руси А.Т.Фоменко и Г.В.Носовским, научно-публицистические работы М.Аджи, ­труды О.Сулей­менова.

Учёным часто приходится прибегать за помощью к литературным произве­дениям. Видимо, человеческая память, память поколений, память крови, историческая память – это тоже своего рода летопись. Летописец фиксировал события и факты своего времени, часто не подвергая анализу описываемое, не выражая к нему субъективного отношения. Писатель с помощью литературного вымысла, являющегося плодом памяти и опыта поколений, с высоты исторического полёта рассматривал и трактовал события. Труд автора, представляющего конкретный народ и культуру, в котором он под давлением исторической памяти, заложенной вызовами времени и воспоминаниями предков, «растекался мыслями по древу» и искал оправдания и утешения – это тоже своего рода летописание («Вот и я пером своим разгребаю тысячелетний пепел. Всем существом своим порываюсь я к угасающим очагам истории, чтобы разжечь тлеющий уголёк, чтобы там, за далью столетий, тысячелетий разглядеть искру сохранившегося огня» (С.Рустамханлы. Книга жизни, Баку, Гянджлик, 1990, 384 стр.). В данном случае это больше, чем летописание. Оно не позволяет угаснуть веками склады­вающимся в конкретном культурно-историческом и геог­рафич­еском ареале чувствам человеческого и национального достоинства и досто­яния. Ведь в нём и офици­альные документы, и письма, и плод художественного воображения автора. Это своего рода попытка восстановления памяти, но травми­рованной и чувствительной памяти…

Наши исследователи и писатели всегда тяготели и тяготеют к русской истории. Это связано не только с тем, что в советское время десяти­летиями мы изучали русскую историю и литературу. Ведь мы двести лет были в составе России и страны Советов и сейчас находимся в зоне геополитических интересов своего большого соседа, изучаем его язык, часть нашего насе­ления учится на русском языке. И в общетюркском контексте, и в плане евразийских размышлений очень богата древняя, средневековая и сов­ременная русская история и письменность, в которых содержится важная информация о тюркских народах и этносах, об общих тюрко-славянских ценностях…

С другой стороны, мы продолжаем мысленно чувствовать себя частью некогда мощных империй Сефевидов, Надир-шаха, Каджаров, так как создатели этих империй были азербайджанскими тюрками, думали и говорили на азербайджанском языке. Горестно осознавать, что Шуша, Гянджа, Шеки, Дербент, Баку и Шемаха веками оставались яблоком раздора между османами, персами и русскими. Из-за этих разногласий мы уступили свои исторические земли армянам. Земля для нас — это не просто территория; в ней похоронены наши предки, по ней ходили наши исторические деятели и национальные герои, здесь пелись наши песни и мугамы; она живёт в наших баяты и пословицах. Как же всё это забыть? А сколько преданий и воспоминаний связаны с ней!

Поводом для этих размышлений послужили два современных азербайджанских романа, близкие по теме и художес­твенному плану: «Восхождение на плаху» С.Рустамханлы и «Голова» Эльчина. Примечательно, что романы увидели свет и на русском. Перевёл их на русский язык неутомимый переводчик и издатель Азер Мустафазаде.

Во-первых, прочтение этих романов привело нас к выводу, что оба автора пытаются восстановить нарушенную память, фактами героической истории своего народа воодушевить новые поколения азербайджанцев, живущих в совсем иных исторических условиях, достойно оценить завоёванную кровью предков государственную независимость.

Во-вторых, оба романа повествуют о событиях, происходивших вокруг аннексии азер­бай­джанских ханств Российской империей в конце 18 – начале 19-го века. В обоих произведениях воссоздаётся историческая картина того вре­мени. Будучи плодом бесконечных рассуждений и художественного вы­мыс­ла, оба произведения опираются на исторические факты и реальные события, происходившие на Кавказе. В них широко исполь­зуются архивные материалы, хранящиеся в музеях Баку, Тифлиса, Москвы и Санкт-Петербурга.

В-третьих, оба романа восстанавливают историческую память о жизни тогдашних феодальных государств – ханств на территории Азербайджана. В них описываются не только военные действия, батальные сцены, переговоры и ссоры между участниками разных конфликтов, будь это междоусобица или же противостояние с русскими генералами, в том числе с Цициановым. Обоих авторов занимает тема возмездия.

И последнее, оба автора, прошедшие долгий путь творческих иска­ний и не раз обращавшиеся к своей излюбленной теме, — С.Рустам­ханлы к теме взятия Гянджи и героической гибели Джавад хана, а Эльчин – карабахской, – достигли совершенства и наибольшего успеха художествен­ного воплощения именно в названных романах.

Роман «Восхождение на плаху», был анализирован нами в отдельной статье (Джафаров Т. Роман С.Рустамханлы «Восхождение на плаху» — геро­ическая летопись азербайджанского народа // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, с.173-176.).

Написанный на основе исторических документов, роман С.Рустамханлы, являясь своеобразным художественным доказательством неизбежности раздела Азербай­джана между Россией и Персией, нынешней потери карабахских земель при поддержке определённых политических и религиозных кругов, в то же время показал нам собственные недостатки, открывшие путь к ним. Объединись ханы перед нападением Цицианова на Гянджу, откажись в этот решительный момент от личных обид и притязаний все азербайджанские правители, потомки Сефевидов и Каджара, поддержи их Фетали шах и турецкий султан, сегодня на политической карте мира был бы единый Азербайджан. А ведь царская Россия имела возможность присоединить южные азербайджанские земли к северным после заключения Туркменчайского мирного договора в 1828 году! Реальная возможность представилась и Советскому Союзу (в его составе — Азербайджанской ССР) поддержать во время Второй мировой войны коммунистическое движение в Южном Азербайджане и достойно довести эту миссию до конца. Эти и другие благоприятные моменты истории зарождают в наших душах большие надежды, они двигают нами и восстанавливают нарушенную память, они создают представление об осязаемой целостности Азербайджана, нашего народа. Но память об этих исторических моментах, человеческих судьбах, являясь духовным и культурным достоянием общеазербайджанского культурно-исторического ареала, должна передаваться из поколения в поколения. Эту попытку мы прослеживаем и в двух других книгах С.Рустамханлы «Родина Хатаи» и «Это — твой народ».

Сегодня Азербайджан, как и в предыдущие периоды исторической эпохи, сталкивается с очередной политической несправедливостью. Обладая государ­ственной независимостью, располагая достаточным экономическим потен­циалом и людскими ресурсами, реализуя целенаправленную стратегию развития страны и поддержания взаимоотношений с мировым сообществом, наша республика пока не может восстановить свою террито­риальную целостность, выдворить агрессора. Зверское изгнание в конце 80-х годов XX столетия 200 тысяч азербайджанцев из исконно родных земель в Армении, вытеснение этнических азербайджанцев из самого Нагорного Карабаха Временным комитетом А.Вольского, содеянный 26 февраля 1992 года армянскими банд­формированиями при поддержке российского 366-го полка Ходжалинский геноцид, последовавшая за этими событиями аннексия семи прилегающих к Нагорному Карабаху азербайджанских районов, изоляция Нахчывана от основной территории страны, продолжающиеся и по сей день военные действия по всей азербайджанско-армянской границе, гибель военнослужащих и мирных жителей, мощная антиазербайджанская пропаганда со стороны армянской диаспоры по всему миру на фоне происходящих событий – вот это реалии жизни современного суверенного Азербайджана. К сказанному нужно добавить бесконечные и бессовестные выступления горе-поэта и публициста, журналиста Зория Балаяна и ему подобных, на чьей совести пролитая кровь сотни тысяч людей, ненависть и нетерпимость двух народов друг к другу. Как мог «поэт» Зорий Балаян так жестоко кичиться своим героизмом, ступая по трупам ходжалинских детей и восхищаясь увиденным зверством! К чести азербай­джанской литературы, подобных заяв­лений в ней не встретишь. Автор злосчастной книги «Очаг» З.Балаян, сегодня объезжает весь мир на корабле «Великая Армения», как это он делал 30-35 лет назад, обходя исторические азербайджанские земли, ищет следы армян в разных континентах и странах. Удивительно, предания и «сказки» о кругосветном плавании «горе-поэта» часто появляются даже в весьма солидной «Литературной газете» (Москва). На первой странице «Очага» он, ссылаясь на слова Джека Лондона, отмечает: «Никто не ста­но­вился человеком без правды. Никто не становился великим без правды» (Балаян З. Очаг, Ереван, Советакан грох, 1984, 424 стр.). И как не стыдно человеку, ставшему причиной стольких бед, не признаться в содеянном, сказав слово правды о геноциде азербайджанцев на их исконных землях. Интересно, имеет ли сегодня Балаян моральное право так же вдохновенно вос­петь весну Еревана, как он это сделал некогда в своей книге: «Наш город, мне кажется, рождён для весны. Он — сама весна. Нежный и хрупкий, как весна. Может, это от красного туфа. Ведь армянский туф тоже нежный и хрупкий. И вечный. Вечная весна» (Балаян З. Очаг, Ереван, Советакан грох, 1984, 424 стр.). Вместо желаемого возрождения «каждого армянского очага», он добился его превращения в очаг зла и горя.

Да, год назад Азербайджан хотел доказать своё физическое, моральное и политическое преимущество над агрессором после его очередного обс­трела мирных селений и убийства наших солдат. За 2-3 дня была осво­бождена огромная территория, нанесён значительный ущерб Армении. Но покровители врага поспешно вмешались в дело, потребовали немедленно при­ос­тановить атаки, пригрозили неприятными для Азербайджана послед­ствиями…

Вчитавшись в романе «Голова» в лирические отступления, комментарии и раздумья автора, в процитированные строки визиря карабахского хана Ибрагим Халила, поэта Молла Панаха Вагифа,

Я правду искал, но правды снова и снова нет:

Всё подло, лживо и криво – на свете прямого нет.

Друзья говорят – в их речи правдивого слова нет,

Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.

Брось на людей надежду – решенья иного нет,..

остаётся надеяться на Бога и на то, что когда-то люди, боясь Его, образумятся. Автор романа слова из письма князя П.Д.Цицианова императору Александру I: “Для народов, проживающих в этой местности, единственная политика – сила” использует в качестве эпиграфа к одной из частей произведения (Эльчин. Голова. Роман // Литературный Азербай­джан, 2017, № 1, с.3-77). Наверно, этим продиктована и парадок­сальность выводов Эльчина, перестановка акцентов при комментарии исторических фактов: «Хозяин Головы (речь идёт о генерале Цицианове, чья голова была отсечена бакинским Гусейнгулу ханом и отправлена иранскому Фетели шаху – Т.Дж. ) сейчас горит в огненной геене – в этом не могло быть сомнения, это результат его злодеяний, оставив свой дом, свой кров, ты являешься, проливаешь кровь другого, осыпаешь снарядами города и сёла, лишаешь людей – слабых и сирых – куска хлеба, и не в ответе за содеянное? – это же невозможно, ведь есть на небе НЕКТО, кто видит и оценивает всё – мир покоится не на произволе» (Эльчин. Голова. Роман, s. 41). Вот ещё один пример: «Да, князь Цицианов привёл Великую Россию на Кавказ на штыках, но придёт время, Кавказ узнает и другую Россию, и эта, другая Россия обеспечит краю мир и стабильность…». (Эльчин. Голова. Роман, s. 75).

Эльчин и С.Рустамханлы удачно вмонтировали в тексты своих романов переписку генерала П.Цицианова с императором, другими русскими генералами, использовали немало документов и реальных фактов. Своими выводами они убеждают читателя верить в будущее и добиваются его симпатии и признательности. Мне, как и многим читателям, близка и понятна позиция авторов, которые стараются оправдать поступки и реабилитировать не только предков, но и своих современников, самих себя и всех нас, ответственных за сегодняшние наши потери и неудачи в неравном противостоянии с армянами… Как горько предвидеть себя предметом «насме­­шек и проклятий будущих поколений» (Рустамханлы С. Восхождение на плаху. Роман, s. 305).

В конце статьи хочу привести отрывок из письма русского дипломата и поэта А.С.Гри­боедова наместнику Кавказа генералу И.Ф.Паскевичу: «Мы… немало рассуждали о внушениях, которые необходимо делать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить из них опасение насчёт того, что армяне завладеют навсегда землями, куда их на первый раз пустили…»! (Иванов Р. Азербайджанская быль, российское пришествие и персид­ские мотивы, М., 2011, стр. 282).

Да, история повторяется. Сегодня мировое сообщество, в том числе Россия, тоже старается помирить азербайджанцев с «нынешним их отяго­щением», но голос исторической памяти побуждает и призывает нас к решительным и осознанным действиям.

Тельман Джафаров (Велиханлы), профессор Бакинского славянского университета