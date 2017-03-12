Единственный мяч в составе красно-белых на 67-й минуте провёл Александр Самедов.
Таким образом, подопечные Массимо Карреры набрали 44 очка, на счету ЦСКА и «Зенита», которые занимают второе и третье места соответственно, по 36 баллов.
Единственный мяч в составе красно-белых на 67-й минуте провёл Александр Самедов.
Таким образом, подопечные Массимо Карреры набрали 44 очка, на счету ЦСКА и «Зенита», которые занимают второе и третье места соответственно, по 36 баллов.
Дата: 2017/03/12 21:51
Раздел: Азербайджан, Спорт
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