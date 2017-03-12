Московский «Спартак» одолел махачкалинский «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе красно-белых на 67-й минуте провёл Александр Самедов. Таким образом, подопечные Массимо Карреры набрали 44 очка, на счету ЦСКА и «Зенита», которые занимают второе и третье места соответственно, по 36 баллов.