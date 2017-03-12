В последние дни подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы, в течение суток в среднем более 130 раз нарушают режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Съемочная группа АЗЕРТАДЖ побывала в приграничных с Арменией селах Товузского района, чтобы заснять ситуацию во фронтовой зоне. По дороге съемочная группа встречала дома, изрешеченные пулями в результате армянских обстрелов. Обстреливаются даже недостроенные дома. Жители сел говорят, что если раньше режим прекращения огня нарушался 20-30 раз за сутки, то сейчас число обстрелов зашкаливает уже за сто.

Несмотря на обстрелы армянской армии, выбравшей мишенью мирное население, жители села Хаджаллы, всегда отличавшиеся смелостью, продолжают заниматься своими делами. Кифаят Джафарова, живущая в одном из домов, расположенных напротив линии соприкосновения войск, говорит, что здесь никто – ни дети, ни взрослые — не боится армянских пуль. Напротив, в Хаджаллы уже приступили к весеннему севу, и люди заняты хозяйственными делами.

Наша съемочная группа направилась из Хаджаллы в одно из прифронтовых сел, где столкнулась с аналогичной картиной. Жители села, ничего не боясь, занимаются повседневными делами.

Жители приграничных сел, рассчитывающие на доблестную азербайджанскую армию, героических солдат, стоящих лицом к лицу с врагом на передовой, и наше государство, говорят, что регулярные обстрелы с армянской стороны не смогут заставить их покинуть родные дома, села. Мужество, высокий настрой жителей еще раз доказывают любовь граждан Азербайджана к родной земле.