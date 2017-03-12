В Бакинском развлекательном центре прошел решающий, шестой тур национального первенства по боулингу, организованный Федерацией спортивного боулинга Азербайджана.

Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

В Лиге «А» победителем турнира стал опытный боулер страны Рамиль Гамидов. На втором месте оказался Заур Фатизаде, а третье место занял Халид Багиров.

Что касается Лиги «В», то здесь вновь лидирует Нигяр Корчиева. На втором месте оказался Афиг Агаев, а на третьем Гусейн Новрузов.

Отметим, что для боулеров Лиги «В» чемпионат уже завершился. Однако спортсмены из Лиги «А», занявшие первые три места, проведут дополнительные 72 партии, результаты которых и определят победителей.

Кроме того, в мае пройдет турнир на Кубок республики, в котором примут участие боулеры из двух Лиг. И именно после Кубка республики Федерация спортивного боулинга огласит результаты рейтинга отечественных спортсменов.

Добавим, что спонсором тура стала компания Part-A-Part, а информационную поддержку оказали Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, Sportbox.az.