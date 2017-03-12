Всероссийский план мероприятий в поддержку “Шелкового пути” необходимо создать для продвижения туристического маршрута в регионах России.

Как передает ТАСС, такое предложение озвучил на всероссийском совещании по актуальным вопросам туризма в РФ, которое прошло в Москве в рамках XII Международной туристкой выставки “Интурмаркет”, советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

Аристов напомнил, что маршрут “Шелкового пути” на Северном Кавказе был презентован в прошлом году. Сегодня он представляет собой автобусный тур с посещением всех регионов продолжительностью семь дней. “Стоимость его вместе с перелетом из Москвы 29 тыс. 600 рублей уже с агентскими — у нас реальный ценовой сегмент”, — рассказал советник министра.

Аристов отметил, что для повышения качества услуг, оказываемых на маршруте “Шелкового пути” необходимо создать дополнительную инфраструктуру приема туристов. Планируется, что эта проблема в течение года — двух будет решена и в регионах СКФО появятся брендированные туристические информационные центры.

Второй проблемой работы маршрута Аристов назвал транспортную составляющую. “Баку имеет два рейса в неделю Пекин — Баку. При этом пересечение автомобильной границы весьма трудоемкое, даже для граждан Азербайджана и РФ, я уж не говорю о странах третьих. Поэтому мы надеемся при поддержке азербайджанской стороны в этом году заключить межправительственное соглашение о развитии туризма, и при активном участии республики Дагестан, как главных ворот на Северный Кавказ, в этом году реализовать трансграничный проект и запустить хотя бы один туристический маршрут из Баку в Дагестан: Дербент и Махачкалу», — сообщил Аристов.