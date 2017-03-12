Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что проходящие в самопровозглашенной Абхазии парламентские выборы не имеют юридической силы.

«Проведение парламентских выборов в самопровозглашенной Абхазии является очередной попыткой придать легитимность агрессии в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии», — отметил Маргвелашвили, слова которого приводит «Анадолу».

По его словам, в ситуации, когда большая часть населения Абхазии является беженцами, которые по сей день не могут вернуться на свои земли, и когда Россия контролирует оккупированную территорию, невозможно говорить о свободном волеизъявлении населения.

В МИД Грузии также назвали проходящие в Абхазии выборы незаконными.

Согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум, проведенный на оккупированных территориях, является незаконным, говорится в заявлении МИД.

В заявлении отмечается, что указанные действия представляют собой очередную попытку придать легитимность военной интервенции, оккупации и агрессии России в отношении Грузии.