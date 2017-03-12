В сербском городе Младеновац появилось политическое движение под названием «Сарму пробао ниси», что означает в переводе «Ты не пробовал долму». Лидер движения Любиша Прелетачевич (Белый) носит только белую одежду и старается быть похожим на Иисуса. Об этом пишет Лайф.

Партия с необычным названием набрала приличное число голосов на местных выборах, а сейчас Белый собрался выдвигаться в президенты. За несколько дней он собрал уже более 46 тысяч подписей в свою поддержку. Говорит, что ему предлагала альянс правящая партия прогрессистов, он запросил с них 750 миллионов евро. Но те пока думают.

Политик рассказал, что пока не совсем определился, что именно хочет поменять в стране.

— Первое, что вам скажу, я не очень-то разбираюсь в законах. Есть другие, кто мне будет советовать, что с ними делать. Но определённо вам скажу, есть много законов в Сербии, которые надо поменять. Я только сейчас начинаю знакомиться с этой стороной дела, я пока некомпетентен, чтобы говорить о будущей политике, но, боже мой, уже год ей занимаюсь, я молод и у меня есть время всему научиться. Главное, что сейчас пришло время нового поколения политиков. Однажды это должно было случиться, — сказал Любиша.

Белый признался, что в будущем хочет стать великим лидером.

— Я бы провёл большие реформы. Знаете, я бы вероятно восстановил бы и поднял компании производителей в нашей стране, было бы много рабочих мест. А для наших умных людей, для тех, кто сейчас бежит из Сербии, я бы нашёл места в своей президентской администрации. Они бы работали у меня, и это было такое гражданское управление обществом, а я бы был просто их великим лидером, – говорит Белый.

Политик рассказал, что никогда не введёт санкции против России, ведь отношения между странами должны быть родственными.

— Отношения с Россией должны быть как у брата с тётей, знаете, увиделись раз в два месяца, поговорили о взаимовыручке… Вы — семья. Сейчас у нас хорошие отношения с РФ, потому что в нас течёт одна кровь. Никаких санкций, мы это всё пережили в 90-х, я бы этого не пожелал никому, родители мне рассказывали, какое тогда было тяжёлое время, поэтому не желаю никому ничего плохого! Только мира, любви и счастья!, — сказал политик.

12 марта в полночь заканчивают принимать подписи и заявки на кандидатов в президенты Сербии.