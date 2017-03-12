Власти Нидерландов должны принести официальные извинения Турции, но, думаю, что и этого будет недостаточно. Последуют контрмеры, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

По его словам, позиция властей Нидерландов неприемлема. «С подобного рода постыдными действиями не сталкивались даже во времена нацизма», — подчеркнул Чавушоглу.

По его словам, полицейские преградили путь женщине-министру Турции и не позволили ей войти в здание генконсульства.

«Генконсульство – территория Турции. Генконсула Турции не выпустили из здания дипмиссии. На участников мирной акции протеста натравили собак», — сказал Чавушоглу.

По его словам, за этим обязательно последует реакция Анкары.

«Мы планируем контрмеры, которые будут приниматься до тех пор, пока Нидерланды не принесут извинений», — отметил Чавушоглу.

Министр напомнил, что Анкара предложила Амстердаму организовать визиты турецких министров уже после выборов в этой европейской стране. По его словам, на это был получен ответ: «Мы ничего не можем гарантировать и против ваших визитов в Нидерланды».

По словам Чавушоглу, Европа катится в пропасть.

«При необходимости мы обратимся в международные инстанции, в том числе Европейский суд по правам человека», — отметил министр.