Республиканская партия Армении во главе с Сержем Саргсяном в ходе длительной коррупционной деятельности довела Армению до отчаяния. Об этом сегодня, 12 марта, на встрече с избирателями в админиcтративном районе Арабкир Еревана заявил кандидат в депутаты от альянса «Елк» (Выход), третий номер в общегосударственном списке Никол Пашинян.

«Республиканская партия Армении во главе с Сержем Саргсяном в ходе длительной коррупционной деятельности довела Армению до отчаяния, а теперь желает с применением административных рычагов еще больше распространить это болото, для благополучного продолжения своей деятельности. Выход из этого болота есть, и вы можете воспользоваться этой возможностью, проголосовав за альянс «Елк». Не отчаивайтесь, потому что выход есть», — сказал он (цитата по News.am).