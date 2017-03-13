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Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Об этом он заявил в интервью в эфире «Би-би-си».

«Это произойдет в марте 2019 года», — сказал Дэвис.