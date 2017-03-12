Цель действующих властей Армении заключается в том, чтобы держать народ в бедности. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе встречи с избирателями в сле Кохб Тавушской области заявил второй номер в общегосударственном списке партии «Свободные демократы» Грант Багратян.

«Согласно действующим властям, вы должны быть бедными, чтобы ждать превыборных взяток. Потому что если вы будете богатыми, взяток брать не будете, что будет значить для богатого человека 10-20 тысяч драмов? Цель правящей политической силы, чтобы вы были бедными, чтобы брали предвыборные взятки. Если не возьмете, будут выборы, а если будут выборы, они не будут избраны», — сказал бывший премьер-министр (цитата по News.am).

Грант Багратян вновь напомнил, что у Республиканской партии нет программы, они ничего конкретного не говорят, а между тем «Свободные демократы» предлагают конкретные шаги для вывода страны из плохой ситуации.