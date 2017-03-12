Сам факт того, что министр иностранных дел государства-члена НАТО должен просить разрешения у правительства союзного государства НАТО посетить эту страну, сложный для понимания Анкары, об этом Trend сказал в воскресенье экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза. По его словам, высокопоставленные турецкие чиновники считают, что это еще один пример антитурецких и антиисламских настроений в Европе.

«Действительно, этот инцидент происходит в особенно чувствительный момент, учитывая предстоящие выборы в Нидерландах, где экстремистский лидер Герт Вилдерс использует этот случай, чтобы усилить исламофобию и набрать больше голосов» — сказал он

По его словам, это также чувствительный момент из-за приближающегося конституционного референдума в Турции. Многие люди в Нидерландах и Германии с трудом понимают, почему лидеры Турции или любой другой страны должны иметь такие же права, как граждане Нидерландов или Германии и проводить в эти странах политические митинги» — сказал Брайза.

По его словам, руководители Турции и ЕС должны разрешить эту ситуацию и восстановить прочные рабочие отношения.

«Во всяком случае, этот диспут, скорее всего, даст больше голосов президенту Эрдогану на референдуме 16 апреля, поскольку теперь многие турки, проживающие как в Турции, так и в Европе, будут думать, что они являются жертвами антитурецкой и антиисламской дискриминации. Это приведет к стремлению к сильному национальному лидеру» — сказал Брайза.