Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал «предельно жесткие» меры в ответ на действия властей Нидерландов, которые не разрешили министру по делам семьи и социальной политике Фатме Бетуль Сайян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме.

«Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимо», — цитирует премьера агентство Anadolu.

Йылдырым назвал инцидент в Роттердаме «большим дипломатическим скандалом». При этом, отметил он, несмотря на дипломатические усилия Анкары, урегулировать вопрос так и не удалось.

«Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», — сказал Йылдырым.

Также премьер призвал живущих в Нидерландах турок к спокойствию. По его словам, лучшим ответом на методы голландских властей, которые Йылдырым назвал «фашистскими», станет референдум 16 апреля.