Турецкие демонстранты сняли голландский флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле и повесили вместо него турецкий. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Инцидент произошёл на фоне дипломатического скандала между голландским и турецким правительствами. э

Через полчаса полиция вернула флаг Нидерландов на прежнее место.

Власти Нидерландов запретили посадку самолёта главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с турецким гражданством поддержать на референдуме изменения в конституции Турции. Тогда приехать в страну наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайан Кайя, однако голландская полиция перекрыла дорогу автомобилю министра.